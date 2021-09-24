Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за "Спутника V"

Российская делегация не поедет на осеннюю сессии ПАСЕ в связи с тем, что власти Франции не признают российскую вакцину "Спутник V".

Источник: глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой в Telegram

Прямая речь: "На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V".

В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".

Детали: Толстой заявил, что "французы ставят русских в дискриминационное положение" по сравнению с коллегами из других стран.

Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".



Российская делегация призвала Совет Европы "повлиять на власти Франции" в целях "не допустить сегрегации" национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса.

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