Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за "Спутника V"

Пятница, 24 сентября 2021, 15:50
Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за Спутника V
Фото с Twitter ПАСЕ

Российская делегация не поедет на осеннюю сессии ПАСЕ в связи с тем, что власти Франции не признают российскую вакцину "Спутник V".  

Источник: глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой в Telegram

Прямая речь: "На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V".

В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".

Детали: Толстой заявил, что "французы ставят русских в дискриминационное положение" по сравнению с коллегами из других стран.

Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".

Российская делегация призвала Совет Европы "повлиять на власти Франции" в целях "не допустить сегрегации" национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса.

Предыстория:

  • В России не используются признанные ВОЗ вакцины (AstraZeneca, Moderna или Pfizer).  
  • Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября.
  • Ранее сообщалось, что в РФ обиделись на ПАСЕ за "дискриминацию" их делегации в Страсбурге из-за "Спутника".
  • Перед этим с похожей проблемой столкнулся привитый "Спутником" глава МИД Венгрии Петер Сийярто – для личного присутствия на осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН требовали прививки вакцинами, признанными ВОЗ или в США.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПАСЕкоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Росcия
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: