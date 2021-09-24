Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за "Спутника V"

Пятница, 24 сентября 2021, 15:50
Фото с Twitter ПАСЕ

Российская делегация не поедет на осеннюю сессии ПАСЕ в связи с тем, что власти Франции не признают российскую вакцину "Спутник V".  

Источник: глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой в Telegram

Прямая речь: "На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V".

В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".

Детали: Толстой заявил, что "французы ставят русских в дискриминационное положение" по сравнению с коллегами из других стран.

Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".

Российская делегация призвала Совет Европы "повлиять на власти Франции" в целях "не допустить сегрегации" национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса.

Предыстория:

  • В России не используются признанные ВОЗ вакцины (AstraZeneca, Moderna или Pfizer).  
  • Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября.
  • Ранее сообщалось, что в РФ обиделись на ПАСЕ за "дискриминацию" их делегации в Страсбурге из-за "Спутника".
  • Перед этим с похожей проблемой столкнулся привитый "Спутником" глава МИД Венгрии Петер Сийярто – для личного присутствия на осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН требовали прививки вакцинами, признанными ВОЗ или в США.

Украинская правда
Темы: РосcияПАСЕкоронавирусвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоТрансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"

Погода: в Украину идет скандинавский антициклон

Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"

Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid

таблицаКоронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"

Побежденный Джошуа прокомментировал бой с Усиком

Все новости...
Росcия
Украина может продлить запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси
Партия Путина и коммунисты заняли 85% Думы: в РФ огласили результаты выборов
ЕС осудил Россию за кибератаки на его государства-члены
Последние новости
15:12
Шмыгаль про "цифровой безвиз": можем получить до $3,5 миллиардов в товарах
14:31
Выборы в Исландии: впервые в истории женщин-депутаток будет больше, чем мужчин
14:28
Новий український лоукостер анонсував перший рейс
14:15
фотоТрансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"
13:24
За январь-август дефицит Пенсионного фонда превысил 12 млрд
13:19
Погода: в Украину идет скандинавский антициклон
12:56
В Германии заговорили об угрозе радикализации движения коронаскептикив
12:31
В США хотят создать онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"
12:04
Швейцарцы голосуют на референдуме об однополых браках
Все новости...