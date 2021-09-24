Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за "Спутника V"
Российская делегация не поедет на осеннюю сессии ПАСЕ в связи с тем, что власти Франции не признают российскую вакцину "Спутник V".
Источник: глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой в Telegram
Прямая речь: "На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V".
В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
Детали: Толстой заявил, что "французы ставят русских в дискриминационное положение" по сравнению с коллегами из других стран.
Он также добавил, что Россия всем приезжающим к европейцам обеспечивает "нормальные условия для работы" и "не запирает людей на карантин".
Российская делегация призвала Совет Европы "повлиять на власти Франции" в целях "не допустить сегрегации" национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса.
Предыстория:
- В России не используются признанные ВОЗ вакцины (AstraZeneca, Moderna или Pfizer).
- Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября.
- Ранее сообщалось, что в РФ обиделись на ПАСЕ за "дискриминацию" их делегации в Страсбурге из-за "Спутника".
- Перед этим с похожей проблемой столкнулся привитый "Спутником" глава МИД Венгрии Петер Сийярто – для личного присутствия на осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН требовали прививки вакцинами, признанными ВОЗ или в США.