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За несплату більше 100 мільйонів податків судитимуть народного депутата

П'ятниця, 24 вересня 2021, 16:38
ФОТО З FACEBOOK М'ЯЛИКА

Слідчі та прокурори завершили досудове розслідування стосовно народного депутата групи "За майбутнє" Віктора М'ялика, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано повний доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення".

 

Деталі: За даними УП, йдеться про Віктора М'ялика, якому оголосили підозру в березні 2021  року.

За даними слідства, протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, що розташовані поряд з Києвом.

При цьому він не був зареєстрований фізичною особою–підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозоляло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

За висновками експертів, дії підозрюваного призвели до ненадходження до Держбюджету податків на загальну суму понад 118 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Верховна РадакорупціяДБРОфіс генпрокурора


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