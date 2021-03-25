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Нардепу повідомили про підозру за ухилення від сплати податків

Четвер, 25 березня 2021, 08:44
Нардепу повідомили про підозру за ухилення від сплати податків
Фото з Facebook М'ялика

Прокурори повідомили народному депутатові про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 97 млн грн.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах

Пряма мова Венедіктової: "За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)".

 
фото з Facebook ВЕнедіктової

Деталі: За даними "Інтерфакс-Україна", мова йде про нардепа групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Слідство встановило, що підозрюваний у 2012 році розпочав будівництво багатоквартирних житлових будинків для продажу квартир та нежитлових приміщень в них у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині.

При цьому він не зареєструвався як фізична особа-підприємець чи юридична особа.

Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них.

Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

За даними експертизи, таким чином нардеп ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн.

Згідно з декларацією М’ялика за 2019 рік, він володів понад 150 квартирами різної площі, десятками нежитлових приміщень, паркомісць та гаражів.

Упродовж 2020 року М’ялик по кілька разів на місяць повідомляв про суттєві  зміни в майновому стані – зокрема, про дохід від відчуження нерухомого майна.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваВерховна Радаподатки
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