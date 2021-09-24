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За неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата

Пятница, 24 сентября 2021, 16:38
За неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата

Следователи и прокуроры завершили досудебное расследование в отношении народного депутата группы "За майбутнє" Виктора Мялика, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 миллионов гривен.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам уголовного производства для ознакомления".

 

Детали: По данным УП, речь идет о Викторе Мялике, которому объявили подозрение в марте 2021 года.

По данным следствия, в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в деревнях Петропавловской Борщаговки и Софиевской Борщаговки, расположенных рядом с Киевом.

При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это дозоляло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%.

По заключению экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадакоррупцияГБРОфис генпрокурора
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