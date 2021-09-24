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З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців – МЗС

П'ятниця, 24 вересня 2021, 17:09
З Афганістану хочуть виїхати ще близько 100 українців – МЗС

За інформацією Міністерства закордонних справ України, в даний час близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю

Пряма мова: "За інформацією МЗС України, в даний час близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану.

Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними зв'язок. Як тільки з'явиться чергова можливість покинути країну, громадяни отримають інструкції щодо подальших дій".

Що передувало: 23 вересня до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув літак, яким було евакуйовано з Афганістану близько 100 громадян України та інших країн.

Зокрема, до Києва прибули 30 українських громадян, дев'ять осіб, які мають посвідки на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанМЗС
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