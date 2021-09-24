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Из Афганистана хотят выехать еще около 100 украинцев – МИД

Пятница, 24 сентября 2021, 17:09

По информации Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу

Прямая речь: "По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана.

Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях".

Что предшествовало: 23 сентября в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, которым были эвакуированы из Афганистана около 100 граждан Украины и других стран.

В частности, в Киев прибыли 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вида на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

Предыстория:

  • Первый коммерческий рейс из Кабула вылетел 9 сентября. Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство из них – иностранцы, среди них было и двое украинцев.
  • Министерство иностранных дел сообщало, что с просьбой об эвакуации с территории Афганистана обратились 159 граждан Украины.
  • 17 сентября вылетел третий чартерный рейс из Афганистана с около 170 пассажирами на борту.

Темы: АфганистанМИД


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