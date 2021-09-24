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Суд в Італії звільнив екслідера Каталонії, але він не має покидати Сардинію

П'ятниця, 24 вересня 2021, 18:56

Італійський суд наказав звільнити колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого на Сардинії, коли він прибув на острів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Карлес Пучдемон повинен залишатися на італійському острові, поки розглядається запит Іспанії про його екстрадицію.

Пучдемон був заарештований у четвер на підставі іспанського ордера на арешт.

Він прямував до міста Альгеро у четвер вдень з Брюсселя, щоб відвідати міжнародну виставку  та зустрітися з регіональним головою Сардинії та її омбудсменом.

Коли він прибув до аеропорту Альгеро, його зупинила італійська прикордонна поліція.

Агостінанджело Маррас, адвокат Пучдемона, підтвердив журналістам, що його підзахисний "може бути звільнений від сьогодні".

​​Пучдемон підпадав під дію європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, яка домагається його екстрадиції через його роль у референдумі про незалежність.

Дванадцять каталонських політиків були засуджені до тюремного ув'язнення на термін до 13 років за участь в незаконному референдумі. Тодішній глава регіонального уряду Карлес Пучдемон в останній момент втік за кордон.

У березні Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. А в серпні Суд Європейського Союзу залишив чинним рішення про зняття недоторканності.

Теми: Каталонія Італіясуд


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