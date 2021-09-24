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Суд в Италии освободил экс-лидера Каталонии, но он не должен покидать Сардинию

Пятница, 24 сентября 2021, 18:56

Итальянский суд приказал освободить бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии, когда он прибыл на остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Карлес Пучдемон должен оставаться на итальянском острове, пока рассматривается запрос Испании о его экстрадиции.

Пучдемон был арестован в четверг на основании испанского ордера на арест.

Он направлялся в город Альгеро в четверг днем ​​из Брюсселя, чтобы посетить международную выставку и встретиться с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Когда он прибыл в аэропорт Альгеро, его остановила итальянская пограничная полиция.

Агостинанджело Маррас, адвокат Пучдемона, подтвердил журналистам, что его подзащитный "может быть освобожден от сегодня".

Пучдемон подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией, которая добивается его экстрадиции из-за его роли в референдуме о независимости.

Двенадцать каталонских политиков были приговорены к тюремному заключению на срок до 13 лет за участие в незаконном референдуме. Тогдашний глава регионального правительства Карлес Пучдемон в последний момент бежал за границу.

В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. А в августе Суд Европейского Союза оставил в силе решение о снятии неприкосновенности.

Темы: Каталония Италиясуд


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