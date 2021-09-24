Глава "Венеційки" подзвонив Зеленському – просить остаточний текст антиолігархічного закону

За ініціативи голови Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася телефонна розмова із президентом Володимиром Зеленським, під час якого обговорили ухвалення Радою закону про олігархів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Раді закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній Главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку.

Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад у судовій реформі".

Пряма мова Зеленського: "Треба діяти швидко й рішуче, оскільки народ України чекав на ці зміни 30 років.

Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі".

Більше деталей: Глава "Венеційки" висловив жаль і співчуття у зв’язку із замахом на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

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