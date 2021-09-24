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Глава "Венеційки" подзвонив Зеленському – просить остаточний текст антиолігархічного закону

П'ятниця, 24 вересня 2021, 21:33

За ініціативи голови Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася телефонна розмова із президентом Володимиром Зеленським, під час якого обговорили ухвалення Радою закону про олігархів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Раді закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній Главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку.

Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад у судовій реформі".

Пряма мова Зеленського: "Треба діяти швидко й рішуче, оскільки народ України чекав на ці зміни 30 років.

Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі".

Більше деталей: Глава "Венеційки" висловив жаль і співчуття у зв’язку із замахом на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Зеленськийолігархи


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