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Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Пятница, 24 сентября 2021, 21:33

По инициативе председателя Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудили принятие Радой закона об олигархах.

Источник: Офис президента

Детали: Джанни Букиккио отметил принятие в Совете закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными - "ни шагу назад в судебной реформе".

Прямая речь Зеленского: "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет.

Спасибо за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будет продолжать курс на системную трансформацию в государстве".

Больше деталей: Глава "Венецианки" выразил сожаление и соболезнования в связи с покушением на первого помощника президента Сергея Шефира.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования Этического совета, проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Напомним: 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

Украинская правда
Темы: Зеленскийолигархи


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