Закон повинен бути спрямований на дії, а не на людей – посол Канади про деолігархізацію

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза заявила, що є небезпечним "записувати категорію людей у закон", і що канадське законодавство з цього приводу діє інакше.

Джерело: Ґаладза під час молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У нас немає такого закону. В нас є склад законів, які говорять про лобізм, про фінансування виборчих кампаній, про власність стратегічних індустрій, про всякі такі речі.

Й цей склад разом протидіє".

"Я думаю, моє власне бачення, що записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним.

Потрібно, щоб закон завжди був спрямований на дії, або це гарна дія, або погана дія – не на людей. Я розумію, що є наміром цього закону, але в нас іде інакше".

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