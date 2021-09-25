Закон должен быть направлен на действия, а не на людей – посол Канады о деолигархизации
Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что опасно "записывать категорию людей в закон", и канадское законодательство по этому поводу действует иначе.
Источник: Галадза во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, про всякие такие вещи.
И этот состав вместе противодействует".
"Я думаю, мое собственное видение, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным.
Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, или это хорошее действие, или плохое действие – не на людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет иначе".
Предыстория:
- 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.