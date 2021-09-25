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Закон должен быть направлен на действия, а не на людей – посол Канады о деолигархизации

Суббота, 25 сентября 2021, 02:06

Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что опасно "записывать категорию людей в закон", и канадское законодательство по этому поводу действует иначе.

Источник: Галадза во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, про всякие такие вещи.

И этот состав вместе противодействует".

"Я думаю, мое собственное видение, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным.

Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, или это хорошее действие, или плохое действие – не на людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет иначе".

Предыстория:

Темы: законодательствоолигархи


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