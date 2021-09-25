ТСК передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців – Безугла

В Інтерпол передадуть дані про сотні російських найманців, які воювали на сході України.

Джерело: голова ТСК, яка, зокрема, займається розслідуванням операції із затримання представників ВПК "Вагнер", народний депутат з фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла, цитує Укрінформ

Пряма мова: "ТСК бере на себе місію для того, щоб ми організували, передали в Інтерпол дані про сотні росіян, які, за інформацією наших розвідників, дотичні до злочинів на Сході і брали участь в агресії Російської Федерації".

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