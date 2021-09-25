Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ТСК передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців – Безугла

Субота, 25 вересня 2021, 03:50
ТСК передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців – Безугла

В Інтерпол передадуть дані про сотні російських найманців, які воювали на сході України.

Джерело: голова ТСК, яка, зокрема, займається розслідуванням операції із затримання представників ВПК "Вагнер", народний депутат з фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла, цитує Укрінформ

Пряма мова: "ТСК бере на себе місію для того, щоб ми організували, передали в Інтерпол дані про сотні росіян, які, за інформацією наших розвідників, дотичні до злочинів на Сході і брали участь в агресії Російської Федерації".

Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Нагадаємо:

  • Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що двох колишніх офіцерів української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".
  • Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.    
  • Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуІнтерполвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: