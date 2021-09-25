ТСК передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців – Безугла
Субота, 25 вересня 2021, 03:50
В Інтерпол передадуть дані про сотні російських найманців, які воювали на сході України.
Джерело: голова ТСК, яка, зокрема, займається розслідуванням операції із затримання представників ВПК "Вагнер", народний депутат з фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла, цитує Укрінформ
Пряма мова: "ТСК бере на себе місію для того, щоб ми організували, передали в Інтерпол дані про сотні росіян, які, за інформацією наших розвідників, дотичні до злочинів на Сході і брали участь в агресії Російської Федерації".
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Нагадаємо:
- Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що двох колишніх офіцерів української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".
- Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.
- Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.