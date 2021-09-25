ВСК передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников – Безуглая

В Интерпол передадут данные о сотнях российских наемников, которые воевали на востоке Украины.

Источник: председатель ВСК, которая, в частности, занимается расследованием операции по задержанию представителей ВПК "Вагнер", народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, цитирует Укринформ

Прямая речь: "ВСК берет на себя миссию для того, чтобы мы организовали, передали в Интерпол данные о сотнях россиян, которые, по информации наших разведчиков, касаются преступлений на Востоке и участвовали в агрессии Российской Федерации".

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Напомним: