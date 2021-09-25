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ВСК передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников – Безуглая

Суббота, 25 сентября 2021, 03:50

В Интерпол передадут данные о сотнях российских наемников, которые воевали на востоке Украины.

Источник: председатель ВСК, которая, в частности, занимается расследованием операции по задержанию представителей ВПК "Вагнер", народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, цитирует Укринформ

Прямая речь: "ВСК берет на себя миссию для того, чтобы мы организовали, передали в Интерпол данные о сотнях россиян, которые, по информации наших разведчиков, касаются преступлений на Востоке и участвовали в агрессии Российской Федерации".

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Напомним:

  • Ранее глава ВСК нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу "вагнеровцев".
  • Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.
  • Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

Темы: Слуга народаИнтерполвойнаРосcия


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