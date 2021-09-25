Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСК передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников – Безуглая

Суббота, 25 сентября 2021, 03:50
ВСК передаст Интерполу данные о сотнях российских наемников – Безуглая

В Интерпол передадут данные о сотнях российских наемников, которые воевали на востоке Украины.

Источник: председатель ВСК, которая, в частности, занимается расследованием операции по задержанию представителей ВПК "Вагнер", народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, цитирует Укринформ

Прямая речь: "ВСК берет на себя миссию для того, чтобы мы организовали, передали в Интерпол данные о сотнях россиян, которые, по информации наших разведчиков, касаются преступлений на Востоке и участвовали в агрессии Российской Федерации".

Читайте также: "Были волнения со стороны руководства, но темников не было". Председатель ВСК Безуглая о деле "вагнеровцев"

Напомним:

  • Ранее глава ВСК нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу "вагнеровцев".
  • Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.
  • Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаИнтерполвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: