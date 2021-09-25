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Первый полностью коммерческий экипаж отправится на МКС в феврале

Суббота, 25 сентября 2021, 05:45
Первый полностью коммерческий экипаж отправится на МКС в феврале
Фото: twitter

21 февраля 2022 планируется запуск космического корабля с первым полностью коммерческим экипажем.

Источник: руководитель программы пилотируемых полетов Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс в twitter

Прямая речь: "Отличная новость! Мы планируем на 21 февраля запустить Axiom-1 к МКС – первую частную миссию на станции при поддержке Axiom".

Напомним: Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Украинская правда

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Темы: космос
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