Первый полностью коммерческий экипаж отправится на МКС в феврале
Суббота, 25 сентября 2021, 05:45
21 февраля 2022 планируется запуск космического корабля с первым полностью коммерческим экипажем.
Источник: руководитель программы пилотируемых полетов Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс в twitter
Прямая речь: "Отличная новость! Мы планируем на 21 февраля запустить Axiom-1 к МКС – первую частную миссию на станции при поддержке Axiom".
Напомним: Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.
Украинская правда