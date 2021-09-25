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Україна – 3-тя в Європі за поширенням COVID-19

Субота, 25 вересня 2021, 06:38
Україна – 3-тя в Європі за поширенням COVID-19
Фото: МОЗ

За добу 23 вересня у світі діагностували понад 498 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Індії. Україна серед країн Європи займає 3 місце за кількістю нових інфікувань.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 131 тисячу, у Британії – понад 35 тисяч та Індії – понад 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Росія.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.

 

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 14 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Румунія, Україна в цьому рейтингу 4.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 208 486 836 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 751 259 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 23 вересня в Україні зафіксували 9 058 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 140 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 060 осіб, одужали 2 415 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

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Теми: коронавірус
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