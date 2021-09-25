Украина – 3-я в Европе по распространению COVID-19

За сутки 23 сентября во мире диагностировали более 498 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Индии. Украина среди стран Европы занимает 3 место по количеству новых заражений.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 131 000, в Великобритании - более 35 000 и Индии - более 29 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Россия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 3 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 14 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Румыния. Украина в этом рейтинге 4.

За все время пандемии вылечились от недуга 208 486 836 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 751 259 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 23 сентября в Украине зафиксировали 9 058 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 140 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 060 человек, выздоровели 2 415 человек.

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