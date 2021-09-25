Під час карантину вчителям не урізатимуть зарплати – Шкарлет
Субота, 25 вересня 2021, 07:06
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час спілкування з освітянами у Маріуполі заявив, що вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати.
Джерело: Шкарлет у telegram
Пряма мова: "Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання.
Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання.
Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки".
Українська правда