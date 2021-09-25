Під час карантину вчителям не урізатимуть зарплати – Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час спілкування з освітянами у Маріуполі заявив, що вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати.

Джерело: Шкарлет у telegram

Пряма мова: "Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання.

Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання.

Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки".