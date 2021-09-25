Во время карантина учителям не будут урезать зарплаты – Шкарлет
Суббота, 25 сентября 2021, 07:06
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время общения с педагогами в Мариуполе заявил, что учителям во время карантина не будут урезать зарплаты.
Источник: Шкарлет в telegram
Прямая речь: "Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания.
Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании.
Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки".
Украинская правда