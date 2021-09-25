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Во время карантина учителям не будут урезать зарплаты – Шкарлет

Суббота, 25 сентября 2021, 07:06
Во время карантина учителям не будут урезать зарплаты – Шкарлет
Фото: МОН

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время общения с педагогами в Мариуполе заявил, что учителям во время карантина не будут урезать зарплаты.

Источник: Шкарлет в telegram

Прямая речь: "Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания.

Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании.

Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки".

Украинская правда

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Темы: Шкарлетобразование
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