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Біля Світлодарська окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ

Субота, 25 вересня 2021, 07:23
Біля Світлодарська окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ
Фото: штаб ООС

За добу 24 вересня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, значно зросла.

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл українських позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Вдруге міномети калібру 120 мм були задіяні поблизу Верхньоторецького, при цьому окупанти випустили 17 снарядів.

Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.

В бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська  застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських воїнів немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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