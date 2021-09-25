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Возле Светлодарска оккупанты вели прицельный обстрел позиций ВСУ

Суббота, 25 сентября 2021, 07:23
Возле Светлодарска оккупанты вели прицельный обстрел позиций ВСУ
Фото: штаб ООС

За сутки 24 сентября российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, значительно возросла.

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

Детали: В направлении Новолуганского российские наемники дважды осуществили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Второй раз минометы калибра 120 мм были задействованы вблизи Верхнеторецкого, при этом оккупанты выпустили 17 снарядов.

Неподалеку от Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди украинских воинов нет.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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