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Коронавірус у Києві: майже 450 нових випадків і 5 смертей

Субота, 25 вересня 2021, 13:06
Коронавірус у Києві: майже 450 нових випадків і 5 смертей
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 24 вересня, у Києві виявили 446 випадків COVID-19, 5 хворих померло і 153 одужало.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано у п'ятницю 36 хворих на коронавірус і 124 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (74), Оболонському (65) та в Дніпровському (62) районах.

Серед нових хворих – 261 жінка віком від 18 до 87 років, 148 чоловіків віком від 18 до 88 років, 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 16 років.

 

Що передувало: За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 465 нових випадків коронавірусу – це була третя доба поспіль, коли у місті фіксували понад 450 нових хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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