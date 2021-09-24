У Києві кілька діб поспіль понад 450 нових випадків COVID-19

За добу 23 вересня у столиці зареєстрували 465 нових випадків коронавірусу – це вже третя доба поспіль, коли у місті фіксують понад 450 нових хворих, 7 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "465 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 7 летальних випадків від вірусу. Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (67), Деснянському (66) та в Дарницькому (58)".

Деталі: Серед нових хворих 252 жінки віком від 18 до 93 років, 164 чоловіки віком від 18 до 92 років, 28 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

56 осіб госпіталізували.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 232 049 нових випадків коронавірусу, 5 359 хворих померли, подолали вірус 219 751 мешканець Києва, з них 115 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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