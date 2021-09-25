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Коронавирус в Киеве: почти 450 новых случаев и 5 смертей

Суббота, 25 сентября 2021, 13:06
фото Эльдара Сарахмана, УП

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Киеве обнаружили 446 случаев COVID-19, 5 больных умерло и 153 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы в пятницу 36 больных коронавирусом и 124 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (74), Оболонском (65) и в Днепровском (62) районах.

Среди новых заболевших – 261 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 148 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 16 лет.

 

Что предшествовало: За сутки 23 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса – это были третьи сутки подряд, когда в городе фиксировали более 450 новых больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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