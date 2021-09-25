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Російські найманці поранили військового, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Субота, 25 вересня 2021, 17:44
Фото ОТУ "Схід"

У суботу російсько-окупаційні війська на сході нашої держави двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок бойових дій один український боєць отримав поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17:00

Деталі: У штабі розповіли, що від початку поточної доби, 25 вересня, найманці окупантів 2 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, у напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар’їнки гібридні війська РФ здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Українська правда
Теми: війнаРосіяООС


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