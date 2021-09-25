Российские наемники ранили военного, ВСУ открыли ответный огонь

В субботу российско-оккупационные войска на востоке нашего государства дважды нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий один украинский боец ​​был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: В штабе рассказали, что с начала текущих суток, 25 сентября, наемники оккупантов 2 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки гибридные войска РФ осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Дословно: "В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".