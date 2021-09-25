У США почалася кампанія додаткової вакцинації проти Covid препаратом Pfizer

У Сполучених Штатах почали пропонувати бустерні щеплення вакциною виробництва Pfizer/BionTech проти коронавірусу мільйонам людей похилого віку та іншим категоріям громадян, що входять до груп ризику.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Зазначається, що додаткові дози вакцини призначені для вразливих до хвороб американців. Кампанія почалася через день після того, як федеральні органи охорони здоров’я США схвалили додаткові щеплення.

Президент країни Джо Байден 24 вересня закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, отримати її. Він наголосив, що сам планує щепитися знову якомога швидше.

Виступаючи у Білому домі, Байден додав, що наразі право на бустер-щеплення мають 60 мільйонів американців. Додаткову дозу надають через щонайменше 6 місяців після останньої вакцини, що робить її сьогодні доступною приблизно для 20 мільйонів людей у США.

Бустерні щеплення громадянам США пропонуються на тлі побоювань, що ефективність вакцини з часом зменшується у той час, як більш заразний штам "Дельта" стає домінуючим.

Представники американської системи охорони здоров’я запевняють, що вакцини проти коронавірусу забезпечують надійний захист, і переважна більшість нових хворих на COVID-19, госпіталізованих, а також померлих заражених - були невакциновані.

Передісторія: У Штатах центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) 23 вересня схвалили бустерні щеплення препаратом від Pfizer для людей віком від 65 років, мешканців будинків для літніх людей, медичних працівників та осіб віком від 50 до 64 років, які мають додаткові ризики через проблеми зі здоров’ям.

У Сполучених Штатах використовуються три вакцини проти COVID-19, наразі регулятор ще вивчає питання, чи можна дозволити бустерні щеплення препаратами Moderna та Johnson & Johnson.