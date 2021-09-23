Регулятор США схвалив третю дозу Pfizer для деяких американців

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у ​​віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.

Джерело: Reuters

Деталі: Третє, бустерне, щеплення мають зробити як мінімум через шість місяців після другого.

Дозвіл буде включати людей, найбільш сприйнятливих до важких захворювань, і тих, хто виконує ризикову роботу.

Провідні члени FDA розділилися в думках з приводу потреби в бустерах для населення в цілому.

Консультативна група Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) може проголосувати в четвер за використання третьої вакцини. Консультативна група заявила, що недостатньо доказів на підтримку ревакцинації для всіх у віці 16 років і старше, які вакцинувалися принаймні шість місяців тому. Вона запросила додаткові дані про безпеку.

Нагадаємо: У серпні уряд США оголосив про плани робити бустерні щеплення широко доступними для всіх американців, починаючи з 20 вересня.