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В США началась кампания дополнительной вакцинации против Covid препаратом Pfizer

Суббота, 25 сентября 2021, 18:34
В США началась кампания дополнительной вакцинации против Covid препаратом Pfizer
Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах начали предлагать бустерные прививки вакциной производства Pfizer/BionTech против коронавируса миллионам пожилых людей и другим категориям граждан, входящих в группы риска.

Источник: Радио Свобода

Детали: Отмечается, что дополнительные дозы вакцины предназначены для уязвимых к болезням американцев. Кампания началась на следующий день после того, как федеральные органы здравоохранения США одобрили дополнительные прививки.

Президент страны Джо Байден 24 сентября призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить ее. Он отметил, что сам планирует прививаться снова как можно скорее.

Выступая в Белом доме Байден добавил, что сейчас право на бустер-прививки есть у 60 млн американцев. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через 6 месяцев после последней вакцины, что делает ее сегодня доступной примерно для 20 миллионов людей в США.

Бустерные прививки гражданам США предлагаются на фоне опасений, что эффективность вакцины со временем уменьшается, в то время как более заразный штамм "Дельта" становится доминирующим.

Представители американской системы здравоохранения уверяют, что вакцины против коронавируса обеспечивают надежную защиту, и подавляющее большинство новых больных COVID-19, госпитализированных, а также умерших зараженных – были невакцинированные.

Предыстория: В Штатах центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 23 сентября одобрили бустерные прививки препаратом от Pfizer для людей в возрасте от 65 лет, жителей домов престарелых, медицинских работников и лиц в возрасте от 50 до 64 лет, имеющих дополнительные риски из-за проблем со здоровьем.

В Соединенных Штатах используются три вакцины против COVID-19, пока регулятор еще изучает вопрос, можно ли позволить бустерные прививки препаратами Moderna и Johnson & Johnson.

Темы: вакцинацияСШАкоронавирус
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