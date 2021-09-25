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В одному з міст Афганістану таліби вивісили тіла розстріляних людей – AP

Субота, 25 вересня 2021, 20:47
Таліби, фото Afghanistan 24/7

На центральній площі афганського міста Герат бойовики угруповання "Талібан" повісили тіла кількох вбитих під час перестрілки чоловіків, яких звинуватили у причетності до злочину.

Джерело: Associated Press News

Деталі: Агенція з посиланням на свідків події пише, що таліби вивісили тіла людей, які, на їх думку, вчинили викрадення. Страчених було четверо, їх тіла спочатку виставили на загальний огляд у центрі Герату, а потім три тіла перевезли в різні райони міста для "демонстрації".

Таліби оголосили присутнім на площі, що застрелені чоловіки нібито були причетні до викрадення людей.

За версією призначеного талібами очільника силовиків в Гераті Зіулхака Джалалі, члени руху "Талібан" врятували батька та сина, яких викрали четверо викрадачів. Джалалі заявив, що викрадачі під час стрілянини поранили таліба, а також цивільну особу, але "четверо (викрадачів) загинули в ході перехресного вогню".

У Twitter акаунті Afghanistan 24/7 з’явилися фото й відео з Герату, що підтверджують повідомлення Associated Press про дії талібів. Крім того, журналістка Захра Рахімі (@ZahraSRahimi у Twitter) також опублікувала відповідне відео.

Фото з Твіттеру
Фото з Твіттеру

Що передувало: Один із засновників "Талібану" Норуддін Турабі заявив, що у планах - поновити в Афганістані практики відрубування рук та страт у якості "покарання за злочини".

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Теми: АфганістанвбивствоТалібанправа людини


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