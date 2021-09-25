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В одном из городов Афганистана талибы вывесили тела расстрелянных людей – AP

Суббота, 25 сентября 2021, 20:47
Талиби, фото Afghanistan 24/7

На центральной площади афганского города Герат боевики группировки "Талибан" повесили тела нескольких убитых во время перестрелки мужчин, обвиненных в причастности к преступлению.

Источник: Associated Press News

Детали: Агентство со ссылкой на свидетелей происходящего пишет, что талибы вывесили тела людей, которые, по их мнению, совершили похищение. Казненных было четверо, их тела сначала выставили на всеобщее обозрение в центре Герата, а потом три тела перевезли в различные районы города для "демонстрации".

Талибы объявили собравшимся на площади, что застреленные мужчины якобы были причастны к похищению людей.

По версии назначенного талибами главы силовиков в Герате Зиулхака Джалали, члены движения "Талибан" спасли отца и сына, которых выкрали четверо похитителей. Джалали заявил, что похитители во время стрельбы ранили талиба, а также гражданское лицо, но "четверо (похитителей) погибли в ходе перекрестного огня".

В Twitter аккаунте Afghanistan 24/7 появились фото и видео из Герата, подтверждающие сообщение Associated Press о действиях талибов. Кроме того, журналистка Захра Рахими (@ZahraSRahimi в Twitter) также опубликовала соответствующее видео.

Фото из Твиттера
Фото из Твиттера

Что предшествовало: Один из основателей "Талибана" Норуддин Тураби заявил, что в планах - восстановить в Афганистане практики отрубания рук и казней в качестве "наказания за преступления".

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Темы: АфганистанубийствоТалибанправа человека


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