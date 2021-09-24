Таліби планують повернути в Афганістан жорстоку кару: відрубування рук і ніг

Рух Талібан, який нещодавно прийшов до влади в Афганістані, планує повернути жахливі види покарань за злочини – страти, які виконують родичі жертв, а також відрубування кінцівок.

Джерело: Associated Press із посиланням на одного з засновників Талібану муллу Нуруддіна Турабі

Деталі: За його словами, в країні знову почнуть страчувати вбивць і відрубувати руки й ноги крадіям, як того вимагають закони шаріату. Але тепер є вірогідність, що карати людей будуть не в людних місцях, як раніше.

Коли таліби керували Афганістаном минулого разу (в 1996-2001 роках), вони практикували покарання і публічні страти на стадіонах та в мечетях. Наприклад, звинуваченим в крадіжці відрубували руки, за пограбування на дорозі - ноги, а вбивцям стріляли в голову родичі їхніх жертв.

Мулла Турабі заявив, що відрубування рук "дуже корисно для забезпечення безпеки" і має "стримуючий ефект".

Пряма мова: "Всі критикували нас за покарання на стадіонах, але ми ніколи нічого не казали проти про їхніх (західного світу - УП) законів та покарань… Ніхто не може нам наказувати, якими мають бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і приймати закони згідно з Кораном".

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