Таліби планують повернути в Афганістан жорстоку кару: відрубування рук і ніг
Рух Талібан, який нещодавно прийшов до влади в Афганістані, планує повернути жахливі види покарань за злочини – страти, які виконують родичі жертв, а також відрубування кінцівок.
Джерело: Associated Press із посиланням на одного з засновників Талібану муллу Нуруддіна Турабі
Деталі: За його словами, в країні знову почнуть страчувати вбивць і відрубувати руки й ноги крадіям, як того вимагають закони шаріату. Але тепер є вірогідність, що карати людей будуть не в людних місцях, як раніше.
Коли таліби керували Афганістаном минулого разу (в 1996-2001 роках), вони практикували покарання і публічні страти на стадіонах та в мечетях. Наприклад, звинуваченим в крадіжці відрубували руки, за пограбування на дорозі - ноги, а вбивцям стріляли в голову родичі їхніх жертв.
Мулла Турабі заявив, що відрубування рук "дуже корисно для забезпечення безпеки" і має "стримуючий ефект".
Пряма мова: "Всі критикували нас за покарання на стадіонах, але ми ніколи нічого не казали проти про їхніх (західного світу - УП) законів та покарань… Ніхто не може нам наказувати, якими мають бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і приймати закони згідно з Кораном".
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Нагадаємо:
- Співробітницям мерії афганського Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши роботу тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.
- Таліби не дозволяють жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.
- Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.
- Віднині у школах дозволяється вчитися лише хлопцям.