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Футбол: "Динамо" бере легкі три очки у Львові

Субота, 25 вересня 2021, 21:23
Футбол: Динамо бере легкі три очки у Львові
Денис Гармаш, фото ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі 9 туру української Прем’єр-ліги з рахунком 2:0 перемагає "Рух".

Джерело: гра, пройшла у суботу, 25 вересня, на "Арені-Львів"

Деталі: Для динамівців ця гра вийшла надто легкою, оскільки "Рух" не чинив опору команді з Києва. Рахунок був відкритий на 28-й хвилині. У штрафному майданчику "Руха" був збитий Денис Гармаш, і суддя вказав на 11-ть метрів. З пенальті Віктор Циганков легко переграв Юрія Паньківа - 1:0.

На 38-й хвилині вже сам Гармаш подвоїв рахунок. Після прострілу з флангу Гармаш з метрів восьми пробив у кут воріт Паньківа - 2:0. "Рух" відбігав перший тайм без ударів у бік воріт "Динамо".

Перші 35-ть хвилин другого тайму обидві команди провели без моментів в атаці. Був лише удар Віктора Циганкова, що був заблокований. В останні хвилини гравці "Руха" двічі зуміли вдарити по воротах "Динамо", але не влучили.

На 89-й хвилині "Динамо" отримало шанс забити третій гол, але Де Пена не зумів прицільно пробити по воротах.

Нагадаємо:

  • У матчі 9 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 4:1 донецький "Шахтар" розгромив рівненський "Верес".

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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