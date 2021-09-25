Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Футбол: "Динамо" бере легкі три очки у Львові

Субота, 25 вересня 2021, 21:23
Денис Гармаш, фото ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі 9 туру української Прем’єр-ліги з рахунком 2:0 перемагає "Рух".

Джерело: гра, пройшла у суботу, 25 вересня, на "Арені-Львів"

Деталі: Для динамівців ця гра вийшла надто легкою, оскільки "Рух" не чинив опору команді з Києва. Рахунок був відкритий на 28-й хвилині. У штрафному майданчику "Руха" був збитий Денис Гармаш, і суддя вказав на 11-ть метрів. З пенальті Віктор Циганков легко переграв Юрія Паньківа - 1:0.

На 38-й хвилині вже сам Гармаш подвоїв рахунок. Після прострілу з флангу Гармаш з метрів восьми пробив у кут воріт Паньківа - 2:0. "Рух" відбігав перший тайм без ударів у бік воріт "Динамо".

Перші 35-ть хвилин другого тайму обидві команди провели без моментів в атаці. Був лише удар Віктора Циганкова, що був заблокований. В останні хвилини гравці "Руха" двічі зуміли вдарити по воротах "Динамо", але не влучили.

На 89-й хвилині "Динамо" отримало шанс забити третій гол, але Де Пена не зумів прицільно пробити по воротах.

Нагадаємо:

  • У матчі 9 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 4:1 донецький "Шахтар" розгромив рівненський "Верес".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибори у Німеччині: екзитполи визначили двох переможців

Росія планує виділити на ОРДЛО понад 900 мільярдів рублів – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО

ООС: один військовий загинув, одного поранено

фотоСотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш

фотоКремль звинуватив "недругів" Путіна у фабрикуванні "жахливої брехні"

Усі новини...
футбол
"Шахтар" розгромив "Верес" у матчі 9 туру УПЛ
Увечері в Києві можуть закрити на вхід три станції метро
В ЄС виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки
Останні новини
01:23
Ізраїльські війська вбили п'ятьох бойовиків "ХАМАС"
00:35
Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій
23:53
Ще в одному київському ТРЦ відкривається центр вакцинації
23:27
Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці
22:47
Шамана, що йшов "виганяти Путіна", забрали на примусове лікування
22:04
Кулеба прогнозує, що коаліція в Німеччині буде сприятливою для України
21:49
У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ
21:30
Швейцарці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів
20:55
Таліби хочуть відновити міжнародні рейси: "проблеми в аеропорту вирішені"
19:58
За "двійника" кандидата на Черкащині взялася поліція
Усі новини...