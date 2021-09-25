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Футбол: "Динамо" берет легкие три очка во Львове

Суббота, 25 сентября 2021, 21:23
Денис Гармаш, фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 побеждает "Рух".

Источник: игра, которая прошла в субботу, 25 сентября, на "Арене-Львов"

Детали: Для динамовцев эта игра получилась слишком легкой, поскольку "Рух" не оказывал сопротивления команде из Киева. Счет был открыт на 28-й минуте. В штрафной "Руха" был сбит Денис Гармаш, и судья указал на 11-ть метров. С пенальти Виктор Цыганков легко переиграл Юрия Панькова - 1:0.

На 38-й минуте уже сам Гармаш удвоил счет. После прострела с фланга Гармаш метров с восьми пробил в угол ворот Панькова - 2:0. "Рух" отбегал первый тайм без ударов в сторону ворот "Динамо".

Первые 35-ть минут второго тайма обе команды провели без моментов в атаке. Был только удар Виктора Цыганкова, который был заблокирован. В последние минуты игроки "Руха" дважды сумели ударить по воротам "Динамо", но не попали.

На 89-й минуте "Динамо" получило шанс забить третий гол, но Де Пена не сумел прицельно пробить по воротам.

Напомним:

  • В матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:1 донецкий "Шахтер" разгромил ровенский "Верес".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт


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