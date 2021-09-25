Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Футбол: "Динамо" берет легкие три очка во Львове

Суббота, 25 сентября 2021, 21:23
Футбол: Динамо берет легкие три очка во Львове
Денис Гармаш, фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 побеждает "Рух".

Источник: игра, которая прошла в субботу, 25 сентября, на "Арене-Львов"

Детали: Для динамовцев эта игра получилась слишком легкой, поскольку "Рух" не оказывал сопротивления команде из Киева. Счет был открыт на 28-й минуте. В штрафной "Руха" был сбит Денис Гармаш, и судья указал на 11-ть метров. С пенальти Виктор Цыганков легко переиграл Юрия Панькова - 1:0.

На 38-й минуте уже сам Гармаш удвоил счет. После прострела с фланга Гармаш метров с восьми пробил в угол ворот Панькова - 2:0. "Рух" отбегал первый тайм без ударов в сторону ворот "Динамо".

Первые 35-ть минут второго тайма обе команды провели без моментов в атаке. Был только удар Виктора Цыганкова, который был заблокирован. В последние минуты игроки "Руха" дважды сумели ударить по воротам "Динамо", но не попали.

На 89-й минуте "Динамо" получило шанс забить третий гол, но Де Пена не сумел прицельно пробить по воротам.

Напомним:

  • В матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:1 донецкий "Шахтер" разгромил ровенский "Верес".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
футбол
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: