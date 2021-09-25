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Військові України та США здійснили спільне десантування з літаків C-130 Hercules

Субота, 25 вересня 2021, 23:34
Військові України та США здійснили спільне десантування з літаків C-130 Hercules
C-130 Hercules, фото United States Air Force

25 вересня під час практичних дій в рамках багатонаціонального  навчання Rapid Trident–2021 відбулося спільне десантування військовослужбовців Збройних сил США, Десантно-штурмових військ ЗСУ та інших підрозділів країн-партнерів.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook

Деталі: Зазначається, що десантування відбувалося з американських військово-транспортних літаків С-130 "Геркулес" із застосуванням десантних парашутних систем США Т-11 з висоти 400 метрів.

У десантуванні брали участь бійці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБ.

Дослівно: "Напередодні особовий склад, який вже має чималий досвід десантування з вітчизняних людських десантних парашутних систем та різних типів літальних апаратів ЗС України, пройшов відповідну допідготовку під керівництвом інструкторів ЗС США. Воїни-десантники діяли чітко та впевнено, вчергове підтвердивши свій професіоналізм та готовність спільно виконувати завдання з партнерами з країн НАТО".

 
 

Що передувало: 20 вересня в Україні розпочалися українсько-американські військові навчання Rapid Trident – 2021, в яких беруть участь 6 тисяч військових з різних країн.

Українська правда

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Теми: СШАНАТОЗбройні сили
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