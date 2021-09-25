Военные Украины и США осуществили совместное десантирование с самолетов C-130 Hercules

25 сентября во время практических действий в рамках многонациональных учений Rapid Trident-2021 состоялось совместное десантирование военнослужащих Вооруженных сил США, десантно-штурмовых войск ВСУ и других подразделений стран-партнеров.

Источник: командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что десантирование происходило из американских военно-транспортных самолетов С-130 "Геркулес" с применением десантных парашютных систем США Т-11 с высоты 400 метров.

В десантировании участвовали бойцы 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБ.

Дословно: "Накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных человеческих десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США. Воины-десантники действовали четко и уверенно, в очередной раз подтвердив свой профессионализм и готовность совместно решать задачи с партнерами из стран НАТО".

Что предшествовало: 20 сентября в Украине начались украинские-американские военные учения Rapid Trident - 2021, в которых принимают участие 6 тысяч военных из разных стран.