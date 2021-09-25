Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Военные Украины и США осуществили совместное десантирование с самолетов C-130 Hercules

Суббота, 25 сентября 2021, 23:34
C-130 Hercules, фото United States Air Force

25 сентября во время практических действий в рамках многонациональных учений Rapid Trident-2021 состоялось совместное десантирование военнослужащих Вооруженных сил США, десантно-штурмовых войск ВСУ и других подразделений стран-партнеров.

Источник: командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что десантирование происходило из американских военно-транспортных самолетов С-130 "Геркулес" с применением десантных парашютных систем США Т-11 с высоты 400 метров.

В десантировании участвовали бойцы 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБ.

Дословно: "Накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных человеческих десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США. Воины-десантники действовали четко и уверенно, в очередной раз подтвердив свой профессионализм и готовность совместно решать задачи с партнерами из стран НАТО".

 
 

Что предшествовало: 20 сентября в Украине начались украинские-американские военные учения Rapid Trident - 2021, в которых принимают участие 6 тысяч военных из разных стран.

Украинская правда
Темы: СШАНАТОВооруженные силы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы в Германии: экзит-полы определили двух победителей

Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей – СМИ

Главнокомандующий ВСУ: Украина уже готова ко вступлению в НАТО

ООС: один военный погиб, один ранен

фотоСотни людей в Киеве вышли на Климатический марш

фотоКремль обвинил "недругов" Путина в фабриковании "чудовищной лжи"

Все новости...
США
В США началась кампания дополнительной вакцинации против Covid препаратом Pfizer
США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги
Палата представителей США одобрила санкции против 35 россиян, в списке премьер РФ и пропагандисты
Последние новости
01:23
Израильские войска убили пятерых боевиков "ХАМАС"
00:35
Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций
23:53
Еще в одном киевском ТРЦ открывается центр вакцинации
23:27
Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца
22:47
Шамана, который шел "изгонять Путина", увезли на принудительное лечение
22:04
Кулеба прогнозирует, что коалиция в Германии будет благоприятной для Украины
21:49
В крови украинца Никифоренко, умершего в Польше, не нашли наркотиков – СМИ
21:30
Швейцарцы проголосовали за легализацию однополых браков
20:55
Талибы хотят возобновить международные рейсы: "проблемы в аэропорту решены"
19:58
За "двойника" кандидата в Черкасской области взялась полиция
Все новости...