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ДТП у Києві за участю поліцейського автомобіля: четверо травмованих

Неділя, 26 вересня 2021, 00:17
ДТП у Києві за участю поліцейського автомобіля: четверо травмованих
Фото: НП

На Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці водій мікроавтобусу, перебуваючи напідпитку, скоїв наїзд на поліцейський автомобіль, у результаті чого четверо осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "На Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль "Шкода" за порушення правил дорожнього руху.

Під час складання адміністративних матеріалів, водій автомобіля "Форд Транзит", який почав маневр перестроювання з середньої смуги в крайню праву смугу, скоїв наїзд на службовий автомобіль  "Тойота", який від удару в’їхав у зупинене авто "Шкода".

Деталі: Внаслідок зіткнення чотири учасники автопригоди отримали травми.

 

Одного з правоохоронців госпіталізували до медичного закладу з переломом ноги, а інших учасників після огляду лікарів відпустили додому.

Правоохоронці провели освідування водія автомобіля "Форд" на приладі "Драгер", який показав 1.16 проміле алкоголю.

Чоловіка, 1992 року народження, затримали, йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо: На Одещині у п’ятницю, 24 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої серйозно постраждали 32-річний оперативник Нацполіції Володимир Незгодінський та старший лейтенант поліції Віктор В. У суботу Незгодінський помер.

Українська правда

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Теми: ДТПКиїв
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