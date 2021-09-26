Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП в Киеве с участием полицейского автомобиля: четверо травмированных

Воскресенье, 26 сентября 2021, 00:17
Фото: НП

На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы водитель микроавтобуса, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль "Шкода" за нарушение правил дорожного движения.

При составлении административных материалов, водитель автомобиля "Форд Транзит", который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль "Тойота", который от удара въехал в остановлено авто "Шкода".

Детали: В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы.

 

Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля "Форд" на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя.

Мужчину, 1992 года рождения, задержали, ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: ДТПКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы в Германии: экзит-полы определили двух победителей

Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей – СМИ

Главнокомандующий ВСУ: Украина уже готова ко вступлению в НАТО

ООС: один военный погиб, один ранен

фотоСотни людей в Киеве вышли на Климатический марш

фотоКремль обвинил "недругов" Путина в фабриковании "чудовищной лжи"

Все новости...
ДТП
В ДТП микроавтобуса и грузовика в Венгрии погибли украинцы
В ДТП со служебным авто погиб полицейский, еще один в тяжелом состоянии
В ДТП в Польше погиб украинец
Последние новости
01:23
Израильские войска убили пятерых боевиков "ХАМАС"
00:35
Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций
23:53
Еще в одном киевском ТРЦ открывается центр вакцинации
23:27
Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца
22:47
Шамана, который шел "изгонять Путина", увезли на принудительное лечение
22:04
Кулеба прогнозирует, что коалиция в Германии будет благоприятной для Украины
21:49
В крови украинца Никифоренко, умершего в Польше, не нашли наркотиков – СМИ
21:30
Швейцарцы проголосовали за легализацию однополых браков
20:55
Талибы хотят возобновить международные рейсы: "проблемы в аэропорту решены"
19:58
За "двойника" кандидата в Черкасской области взялась полиция
Все новости...