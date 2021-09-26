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ДТП в Киеве с участием полицейского автомобиля: четверо травмированных

Воскресенье, 26 сентября 2021, 00:17
ДТП в Киеве с участием полицейского автомобиля: четверо травмированных
Фото: НП

На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы водитель микроавтобуса, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль "Шкода" за нарушение правил дорожного движения.

При составлении административных материалов, водитель автомобиля "Форд Транзит", который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль "Тойота", который от удара въехал в остановлено авто "Шкода".

Детали: В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы.

 

Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля "Форд" на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя.

Мужчину, 1992 года рождения, задержали, ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним: В Одесской области в пятницу, 24 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали 32-летний оперативник Нацполиции Владимир Незгодинский и старший лейтенант полиции Виктор В., в субботу Незгодинский умер.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиев
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