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"Пластик і треш" – постпред України при ООН про виступ Лаврова на Генасамблеї

Неділя, 26 вересня 2021, 00:47
Пластик і треш – постпред України при ООН про виступ Лаврова на Генасамблеї

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця охарактеризував виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН як "пластик і треш".

Джерело: Кислиця у facebook, Укрінформ, виступ Лаврова на 76-й сесії ГА ООН

Дослівно: "…російська делегація наплювала на встановлені Головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою".

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права".

Деталі: Виступаючи на 76-й сесії ГА ООН у суботу, Лавров у демагогічній манері розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права.

При цьому згадав про окупацію Криму, яку назвав "возз’єднанням" з Росією.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський в ООН розповів про злочини Росії в Криму та на Донбасі - зокрема, мова йде про незаконні затримання українців та "паспортизацію".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНЛавровРосія
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