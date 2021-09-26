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"Пластик и трэш" – постпред Украины при ООН о выступлении Лаврова на Генассамблее

Воскресенье, 26 сентября 2021, 00:47

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица охарактеризовал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН как "пластик и трэш".

Источник: Кислица в facebook, Укринформ, выступление Лаврова на 76-й сессии ГА ООН

Дословно: "...российская делегация наплевала на установленные Председателем Генассамблеи правила по количеству членов делегации в зале во время выступления и демонстративно пришла на заседание "мощной" шестеркой".

"Если бы не зашкаливание цинизма и святотатства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы весь этот ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все пластик и трэш, если смотреть на это выступление через оптику международного права".

Детали: Выступая на 76-й сессии ГА ООН в субботу, Лавров в демагогической манере раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права.

При этом вспомнил об оккупации Крыма, которую назвал "воссоединением" с Россией.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в ООН рассказал о преступлениях России в Крыму и на Донбассе - в частности, речь идет о незаконных задержаниях украинцев и "паспортизации".

Темы: ООНЛавровРосcия


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