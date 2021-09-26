"Це була ще не моя найкраща версія" – Усик про бій із Джошуа

Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.

Джерело: Усик, цитує Чемпіон

Пряма мова: "Це означає дуже багато для мене. Бій пройшов саме так, як і припускав.

Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити поєдинок у 12-му раунді.

Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями".

"Єдине, що я хотів зробити – це прославити господа Бога. Ця перемога від нього.

Сьогодні наша з дружиною річниця – 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію.

Наразі я хочу додому, бо я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми.

Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг".

"Зараз я не думаю про реванш. Це була ще не моя найкраща версія".

Що передувало: У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.