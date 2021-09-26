Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Это была еще не моя лучшая версия" – Усик о бое с Джошуа

Воскресенье, 26 сентября 2021, 01:56
Фото из открытых источников

Новый чемпион по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как и предполагал украинец.

Источник: Усик, цитирует Чемпион

Прямая речь: "Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал.

Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить поединок в 12-м раунде.

Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство".

"Единственное, что я хотел сделать – это прославить Господа Бога. Эта победа от него.

Сегодня наша с женой годовщина – 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение.

Сейчас я хочу домой, я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми.

Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду".

"Сейчас я не думаю о реванше. Это была еще не моя лучшая версия".

Что предшествовало: В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: выборы в Германии, "оранжевые" области

СМИ: Россия усилила удары в Сирии перед встречей Путина и Эрдогана, Турция отправила подкрепление

видео, фотоУсик вернулся в Украину

Еще в одном киевском ТРЦ открывается центр вакцинации

Выборы в Германии: экзит-полы определили двух победителей

Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей – СМИ

Все новости...
спорт
Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах
Футбол: "Динамо" берет легкие три очка во Львове
"Шахтер" разгромил "Верес" в матче 9 тура УПЛ
Последние новости
08:36
Подсчет голосов в Германии подтверждает поражение блока Меркель
08:19
За сутки в Украине обнаружили более 3000 новых больных COVID-19
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: выборы в Германии, "оранжевые" области
07:38
Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ
07:10
Украина оказалась на 3 месте в Европе по ежедневной смертности от COVID
06:15
На выборах в Германии победили социал-демократы
05:30
В Исландии пересчитали избирательные голоса: парламента с большинством женщин все же не будет
04:37
Пандемия вызвала наибольшее сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой — ученые
03:30
СМИ: Россия усилила удары в Сирии перед встречей Путина и Эрдогана, Турция отправила подкрепление
02:25
видео, фотоУсик вернулся в Украину
Все новости...