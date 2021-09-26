"Это была еще не моя лучшая версия" – Усик о бое с Джошуа

Новый чемпион по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как и предполагал украинец.

Источник: Усик, цитирует Чемпион

Прямая речь: "Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал.

Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить поединок в 12-м раунде.

Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство".

"Единственное, что я хотел сделать – это прославить Господа Бога. Эта победа от него.

Сегодня наша с женой годовщина – 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение.

Сейчас я хочу домой, я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми.

Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду".

"Сейчас я не думаю о реванше. Это была еще не моя лучшая версия".

Что предшествовало: В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.