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Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Неділя, 26 вересня 2021, 06:37
Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
Фото з відкритих джерел

За добу 24 вересня у світі діагностували понад 380 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Індії. Україна серед країн Європи займає 3 місце за кількістю нових інфікувань і 2 – за добовою смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 54 тисячі, у Британії – понад 31 тисячу та Індії – понад 28 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Росія.

Україна серед країн світу займає 13 місце за кількістю нових інфікувань.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 10 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Британія.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 208 885 597 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 757 299 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 035 осіб, 133 хворих померли, одужала 2 821 особа.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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