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Коронавірус: більше 8 тисяч нових випадків, 133 померлих

Субота, 25 вересня 2021, 08:15
Коронавірус: більше 8 тисяч нових випадків, 133 померлих

За добу 24 вересня в Україні зафіксовано 8 267 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 035 осіб, 133 хворих померли, одужала 2 821 особа.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Серед нових хворих 715 дітей та 157 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 39 360 осіб, методом ІФА – 10 699 осіб, експрес-тестами – 29 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 387 750 випадків коронавірусу, одужало – 2 243 209 осіб, померло 55 557 людей, проведено 12 673 213 ПЛР-тестувань.

Що передувало: За добу 23 вересня в Україні зафіксували 9 058 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 140 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 060 осіб, одужали 2 415 осіб.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: коронавірус
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