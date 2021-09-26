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Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса

Воскресенье, 26 сентября 2021, 06:37
Фото из открытых источников

За сутки 24 сентября в мире диагностировали более 380 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Индии. Украина среди стран Европы занимает 3 место по количеству новых заражений и 2 – по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 54 000, в Великобритании – более 31 000 и Индии – более 28 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Россия.

Украина среди стран мира занимает 13 место по количеству новых заражений.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 10 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Украина, Великобритания.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 208 885 597 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 757 299 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 24 сентября в Украине зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2035 человек, 133 больных умерли, выздоровел 2821 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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