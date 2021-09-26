Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса

Воскресенье, 26 сентября 2021, 06:37
Украина оказалась на 2 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса
Фото из открытых источников

За сутки 24 сентября в мире диагностировали более 380 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и Индии. Украина среди стран Европы занимает 3 место по количеству новых заражений и 2 – по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 54 000, в Великобритании – более 31 000 и Индии – более 28 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Россия.

Украина среди стран мира занимает 13 место по количеству новых заражений.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 10 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Украина, Великобритания.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 208 885 597 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 757 299 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 24 сентября в Украине зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2035 человек, 133 больных умерли, выздоровел 2821 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: