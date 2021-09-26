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Повну імунізацію проти Covid отримали 5,4 млн українців

Неділя, 26 вересня 2021, 09:24
фото КМДА

У суботу, 25 вересня, ще 64,2 тисячі громадян отримали Covid-щеплення, від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 6,7 млн українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози - 5,4 млн.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "64 221 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 25 вересня. Одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані - 25 443 людини".

Деталі: Протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1 880 пунктів щеплення та 373 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

Нагадаємо:

  • Станом на 23 вересня принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновані 80% медиків і 62% педагогів.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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