Повну імунізацію проти Covid отримали 5,4 млн українців

У суботу, 25 вересня, ще 64,2 тисячі громадян отримали Covid-щеплення, від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 6,7 млн українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози - 5,4 млн.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "64 221 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 25 вересня. Одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані - 25 443 людини".

Деталі: Протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1 880 пунктів щеплення та 373 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень.

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