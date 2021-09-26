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Полную иммунизацию против Covid получили 5,4 млн украинцев

Воскресенье, 26 сентября 2021, 09:24
Полную иммунизацию против Covid получили 5,4 млн украинцев
фото КГГА

В субботу, 25 сентября, еще 64,2 тысячи граждан получили Covid-прививки, от начала прививочной кампании привито уже 6,7 млн украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,4 млн.

Источник: Минздрав

Дословно: "64221 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября. Одну дозу получили 38778 человек, полностью иммунизированы - 25443 человека".

Детали: В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 759 691 человек, из них получили одну дозу – 6 759 689 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 203 210 прививок.

Напомним:

  • По состоянию на 23 сентября по крайней мере одной дозой от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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