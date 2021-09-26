Меркель йде: Німеччина в неділю обирає новий Бундестаг

У Німеччині 26 вересня громадяни країни обирають новий склад Бундестагу, канцлерка ФРН Ангела Меркель не висунула свою кандидатуру на цих вибрах, тому полишить посаду після формування нового уряду.

Джерело: DW

Деталі: У ФРН у неділю відбуваються парламентські вибори, німці обирають новий склад Бундестагу, виборчі дільниці відкрилися о 8:00.

Загалом близько 60,4 млн громадян Німеччини мають право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр перед відкриттям дільниць закликав співгромадян до участі у виборах, наголосивши - "кожен голос має значення".

Вибори відбуваються за змішаною системою, місця у Бундестазі виборюють 47 партій.

Згідно з останніми опитуваннями, розрив між лідерами виборчих перегонів незначний – соціал-демократи на кілька відсотків випереджали консервативний блок ХДС/ХСС, тому інтрига щодо переможця зберігається. Чимало виборців під час соцопитувань зазначали, що ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Чинна канцлерка ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

Виборчі дільниці зачиняться о 18:00, після чого будуть оголошені перші прогнози на основі екзитполів.

Очікується, що на цих виборах більше людей, ніж будь-коли раніше, голосують поштою. За даними виборчої комісії, кількість таких виборців може сягнути 40 відсотків. Для порівняння, на минулих парламентських виборах у 2017 році 28,6 відсотка німців з правом голосу проголосували поштою. Тоді явка становила 76,2 відсотка.

Очікується також, що число депутатів у наступному парламенті ФРН знову зросте. Нинішній склад Бундестагу налічує 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів - 598.

Нагадаємо:

Трохи більше половини німців заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера.

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