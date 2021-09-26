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Меркель уходит: Германия в воскресенье выбирает новый Бундестаг

Воскресенье, 26 сентября 2021, 10:26
Фото из Википедии, автор: Raimond Spekking

В Германии 26 сентября граждане страны выбирают новый состав Бундестага, канцлер ФРГ Ангела Меркель не выдвинула свою кандидатуру на этих выборах, поэтому уйдет с должности после формирования нового правительства.

Источник: DW

Детали: В ФРГ в воскресенье проходят парламентские выборы, немцы выбирают новый состав Бундестага, избирательные участки открылись в 8:00.

Всего около 60,4 млн граждан Германии имеют право проголосовать на этих выборах, из них примерно 2,8 миллиона - впервые. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед открытием участков призвал сограждан участвовать в выборах, подчеркнув - "каждый голос имеет значение".

Выборы проходят по смешанной системе, за места в Бундестаге борются 47 партий.

Согласно последним опросам, разрыв между лидерами избирательной гонки незначительный - социал-демократы на несколько процентов опережали консервативный блок ХДС/ХСС, поэтому интрига относительно победителя сохраняется. Многие избиратели во время соцопросов отмечали, что еще не определились, за кого голосовать.

Действующая канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

Избирательные участки закроются в 18:00, после чего будут объявлены первые прогнозы на основе экзит-полов.

Ожидается, что на этих выборах больше людей, чем когда-либо прежде, голосуют по почте. По данным избирательной комиссии, количество таких избирателей может достигнуть 40 процентов. Для сравнения, на прошлых парламентских выборах в 2017 году 28,6 процента немцев с правом голоса проголосовали почте. Тогда явка составила 76,2 процента.

Ожидается также, что число депутатов в следующем парламенте ФРГ вновь возрастет. Нынешний состав Бундестага насчитывает 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов - 598.

Напомним:

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Темы: ГерманиявиборыМеркель


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