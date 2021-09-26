Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів

У Швейцарії 26 вересня проходить референдум щодо того, чи дозволити в країні одностатеві шлюби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Голосування проходить у ранкові години і завершиться опівдні за місцевим часом. Більшість голосів надходять поштою.

Оформлювати цивільні партнерства одностатевих пар дозволили з 2007 року, але цей механізм дає парам менше можливостей, ніж шлюб. Парламент Швейцарії та виконавча гілка, Федеральна рада, підтримали акт "Шлюб для всіх". Соцопитування свідчать, що такий крок підтримують більшість жителів країни.

У Швейцарії більшість законів та інших актів, прийнятих парламентом, набувають чинності без винесення їх на референдум. Але референдум можливий, коли громадяни, які виступають проти певних рішень, збирають 50 000 підписів протягом 100 днів з моменту офіційного опублікування акту, і таку кількість підписів зібрали

Прихильники ініціативи кажуть, що дозвіл одностатевих шлюбів зрівняє одностатеві пари у правах з гетеросексуальними парами, зокрема, вони змогли б разом усиновлювати дітей і простіше отримувати громадянство, отримати доступ до донорства сперми. Опоненти вважають, що заміна механізму цивільного партнерства шлюбом підриває ідею про те, що сім’я є союзом чоловіка і жінки.

Кампанія перед референдумом позначилася скандалами - опоненти звинувачували одне одного у зриванні плакатів, на адреси і телефонні лінії ЛГБТ-організацій приходили образливі повідомлення тощо.

Навіть якщо ініціатива здобуде підтримку, одностатеві пари не скоро зможуть почати оформлювати шлюби - через те, що для цього потрібна буде ще низка законодавчих та адміністративних процедур.

Також проходить референдум щодо підвищення податків на надходження від інвестицій та капіталу, на зразок дивідендів чи доходу від здачі нерухомості в оренду. Ініціативу висунули ліві групи, наполягаючи, що це забезпечить справедливіше оподаткування. Соцопитування свідчать, що ця ініціатива має незначні шанси пройти.